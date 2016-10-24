Медведев поручил Козаку «взбодрить» Тверскую область перед зимой

Тверская область единственная в центральной России не готова к зиме, и премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку соответствующим образом «взбодрить» регион. Об этом шла речь на сегодняшнем совещании по подготовке России к зиме.

По оценке Медведева, в стране созданы необходимые запасы топлива и в целом картина подготовки к отопительному сезону в стране позитивная, «но есть ряд проблем». «Есть ряд отстающих регионов, их руководители должны сделать все для окончательной подготовки ЖКХ к холодам», - сказал Медведев.

Вице-премьер Дмитрий Козак констатировал, что подготовка к зиме идет динамичнее, чем в предыдущие годы, но «есть отдельные регионы, в которых плановые показатели подготовки до настоящего времени не выполнены, таких регионов всего три: Чукотский автономный округ, Камчатский край и Тверская область».

По словам Козака, на Дальний Восток выезжают представители Минстроя и Ростехнадзора для оказания помощи и контроля в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Традиционно предметом обсуждения уже в течение трех лет является Тверская область. Подключали правоохранительные органы, там имущественный спор», - сказал Козак. По его словам, запасы топлива созданы, однако по решению суда они должны быть переданы другой компании, но это вызывает ряд проблем. Сейчас во главе с новым губернатором создана комиссия и эти вопросы начали решаться, добавил Козак. Он выразил надежду, что их удастся решить до 15 ноября.

«Какая-то ерунда. Ну вы взбодрите как следует, это все-таки Тверская область, а не Камчатка и не Чукотка», - сказал Медведев. По его словам, на Дальнем Востоке - «понятные сложности» из-за больших территорий и удаленности от центра. «Тверская область - считай как Московская», - добавил премьер.

Козак пояснил, что в связи с мошенническими действиями компании «Тверская генерация» возбуждены уголовные дела, некоторые фигуранты находятся в международном розыске. «Они в международном розыске, а тепла все равно нет. Пусть губернатор новый занимается», - сказал на это Медведев и дал Козаку указание контролировать данный вопрос. «Если что, докладывайте - и просите о поддержке правоохранительные органы и другие структуры административные, если это требуется», - сказал Медведев.