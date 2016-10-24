МИД Украины выразил протест против признания Дамаском присоединения Крыма к России

МИД Украины передал ноту протеста временному поверенному Сирии на Украине из-за недавнего заявления о Крыме. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца. Руководство Сирии считает Крым частью России, заявила Sputnik председатель парламента САР Хадия Аббас.

«Мы передали ноту протеста. Сказали, что это недружественный акт со стороны Сирии, и отметили, что Крым - это территория Украины согласно нормам международного права и резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 г.», - сказала Беца.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 г. референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Крым был присоединен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

27 марта 2014 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании референдума и перехода Крыма к России. Как напоминает УНИАН, за резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, 58 воздержались, а против проголосовали 11, в том числе Россия, Белоруссия, Венесуэла, Сирия, Армения, Северная Корея, Куба.