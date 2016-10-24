СКР установил имена командиров ВСУ, причастных к обстрелам мирного населения

Следователи установили имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрелам объектов гражданской инфраструктуры и населения на юго-востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В связи с этим возбуждены уголовные дела в отношении полковника ВСУ Сергея Сирченко, подполковника Александа Щербинина, подполковника Василия Зубанича, полковника Сергея Брусова, подполковника Ивана Гараза, майора Сергея Марценюка, а также иных неустановленных лиц. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным следствия, 17 апреля 2016 г. Сирченко, Щербинин и другие военнослужащие 57-й отдельной моторизированной бригады ВСУ осуществили прицельный обстрел объектов инфраструктуры в поселке Зайцево Донецкой области. В результате были повреждены три жилых дома, пункт выдачи гуманитарной помощи, ранена одна женщина.

Другой эпизод, по данным СКР, произошел 15 июня 2016 г. Тогда Зубанич и военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ провели обстрел территорий населенных пунктов Красногоровка и Старомихайловка Донецкой области. В результате пострадали два мирных жителя.

Также речь идет об обстреле 7 июля 2016 г. поселка Зайцево, который, как утверждается, произвели Брусов и иные лица из числа военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. В результате было повреждено не менее 30 жилых домов, два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

Последний обстрел, о котором говорит СКР, произошел 19 июля 2016 г. В нем подозреваются Гараз, Марценюк и другие военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Предположительно они обстреляли территории Куйбышевского и Киевского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая Донецкой области. В результате были повреждены восемь жилых домов, четыре мирных жителя получили ранения.

«Следствие полагает, что во всех случаях военнослужащие Украины действовали в нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения во время вооруженных конфликтов немеждународного характера», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.