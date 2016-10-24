На рынке в Таиланде произошел взрыв

На вечернем рынке в таиландской провинции Паттани взорвалась самодельная бомба. В результате пострадали 15 человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, все раненые являются гражданами Таиланда.

Взрыв произошел около 19.00 по местному времени (15.00 мск) у входа на рынок. Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность.

Полиция подозревает в организации взрыва одну из боевых сепаратистских организаций, которые действуют в пограничных с Малайзией мусульманских провинциях Наративат, Ялла и Паттани.