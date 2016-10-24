«Роскосмос» требует от Франции средства, арестованные по делу ЮКОСа – СМИ

Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров направил французскому правительству письмо с требованием выплатить денежные средства, на которые суд наложил арест в связи с иском со стороны бывших акционеров ЮКОСа, передает AFP. Агентство ознакомилось с текстом письма, адресованного премьер-министру Франции Манюэлю Вальсу.

В противном случае Роскосмос собирается подать на Францию в арбитражный суд. Речь идет о 300 млн евро, которые Arianespace выплатила российской организации. Данные средства были заморожены по решению Арбитражного суда в Гааге от июля 2014 г.

В апреле 2016 г. французский суд снял арест и разблокировал данную сумму. Решение было принято на основании признания космического агентства структурой, не относящейся к собственности России. 20 апреля окружной суд Гааги признал решения постоянной палаты третейского суда недействительными, а также снял с России обязательства по выплате $50 млрд.