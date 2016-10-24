Кадыров сообщил об освобождении экипажа танкера «Михаил Чеботарев» в Ливии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что трое моряков с задержанного в Ливии в 2015 г. российского танкера «Михаил Чеботарев» освобождены. Остальные семь членов команды вернулись домой в сентябре 2015 г.

«Экипаж российского судна "Михаил Чеботарев", задержанного 16 сентября 2015 г. в Ливии, на свободе. Из-под стражи освобождены капитан Андрей Крынин, старпом Станислав Сироткин и второй помощник капитана Валерий Савицкий. В настоящее время в Ливии находится делегация, которую я отправил по согласованию с МИД России. Она заберет на борт самолета наших граждан и вернется в Россию», – написал Кадыров в своем Instagram.

Танкер «Михаил Чеботарев», приписанный к порту Астрахани, 16 сентября 2015 г. был остановлен военным кораблем под флагом Ливии в международных водах. Ливийские военные не объяснили причин остановки.