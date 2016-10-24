Во Флориде началось досрочное голосование на президентских выборах

В американском штате Флорида открылись избирательные участки для досрочного голосования на выборах президента США, сообщает Fox News. Телеканал отмечает, что исход голосования в этом штате предугадать сложно и он может сыграть решающую роль.

Последние опросы среди избирателей во Флориде показывали минимальный разрыв между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Досрочное голосование помимо Флориды разрешено еще в 32 штатах США, а также в округе Колумбия. Оно имеет в США большое значение, так как в этом году досрочно намерены проголосовать 40% избирателей.