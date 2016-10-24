ФСБ возбудила уголовное дело о нападении на полицейских в Нижнем Новгороде

Следственный отдел УФСБ России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов в Нижнем Новгороде, передает «Интерфакс».

В воскресенье 23 октября приблизительно в 8 часов утра полицейские решили проверить автомобиль, стоящий на улице Академика Сахарова. Мужчины - «выходцы из центральноазиатского региона» - начали стрелять по полицейским.

Полицейские были вынуждены открыть ответный огонь. Они смертельно ранили нападавших.