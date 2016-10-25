Макфол: Путин признал поражение Трампа

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что президент России Владимир Путин признал поражение кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах, которые состоятся 8 ноября. «Русские не идут, потому что Путин – не глуп. Он понимает, что Трамп проиграл. Теперь они отступают. Умно», - написал он на своей странице в Twitter.

Макфол, как и спецслужбы США, уверен что Россия поддерживала Трампа, в том числе через публикацию украденных хакерами данных в Wikileaks. «Можно ли прекратить ссылаться на Wikileaks как на новостную организацию. Они иностранные агенты, поддерживаемые Россией и публикующие украденные данные», - написал он. Доказательством независимости ресурса для Макфола была бы публикация украденных данных о Путине и Трампе, но этого, уверен он, никогда не произойдет. Экс-посол считает, что многие опасаются критиковать Wikileaks, чтобы не оказаться объектом атаки хакеров.