Ходорковский призвал Запад готовиться к сближению с послепутинской Россией

Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский предупредил Запад о перспективах холодной войны с Россией, но предложил западным политикам уже сейчас начать подготовку долгосрочной стратегии отношений с Россией на послепутинский период. Как передает Deutsche Welle, он написал это в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной 25 октября.

Ходорковский уверен, что президент России Владимир Путин будет «до бесконечности повышать ставки» в новой холодной войне. Также он пишет, что возможность модернизации страны вне реальной политической конкуренции и без развитого гражданского общества невозможна, но нынешний российский лидер не заинтересован в таких изменениях.

Несмотря на нынешнюю политику российского руководства, судьба России – быть с Европой, считает Ходорковский. Начало разработки российской стратегии уже сейчас затем могло бы помочь России «вернуться к исторически предопределенному европейскому пути развития», пишет он. По его мнению, в подготовке такой стратегии особую роль могла бы сыграть Германия, которая хорошо знает Россию. Именно Берлин мог бы «заложить основу интересной и полезной дискуссии, в которой речь в первую очередь шла бы не о Путине и непредсказуемости его внешней политики, но о тех процессах, которые неизбежно произойдут в российском обществе и экономике страны», цитирует Deutsche Welle. Только в этом случае, уверен Ходорковский, Запад смог бы лучше, чем в 1991 г., подготовиться к предстоящим изменениям в России.