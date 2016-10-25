В Пакистане жертвами теракта в полицейском колледже стали 60 человек

В Пакистане в ночь на вторник террористы совершили нападение на полицейский колледж в Кветте, сообщает Dunya News. Они захватили в заложники около 250 человек – курсантов и преподавателей. Были убиты 60 человек и 117 получили ранения, объявил по завершении контртеррористической операции министр внутренних дел Белуджистана Сафраз Бугти. По данным полиции, теракт совершили трое, все они убиты.

Целью террористов стал тренировочный центр полиции в 20 км к югу от Кветты. По данным МВД, около 23.00 трое мужчин в поясах шахидов убили охранника, зашли на территорию центра и взяли всех в заложники. Один из террористов взорвал себя еще до прибытия на место силовиков, по словам министра, на этот взрыв пришлось основное количество жертв. После этого началась спецоперация с участием военных, пограничников, других силовых структур. Командующий пограничным корпусом Белуджистана генерал-майор Шер Афган заявил, что операция, которой он командовал, завершилась за три часа.

Сафраз Бугти возложил ответственность за нападение на пакистанскую суннитскую группировку «Лашкар-э-Джангви» (запрещена в Пакистане и признана террористической Соединенными Штатами). Шер Афган уточнил, что теракт совершили боевики крыла этой группировки, связанной с пакистанскими талибами («Талибан» запрещен в России) и с афганскими террористическими группировками.