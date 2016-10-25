В Анталье прогремел взрыв у здания торгово-промышленной палаты

Взрыв произошел в турецком городе Анталье на автомобильной стоянке рядом со зданием торгово-промышленной палаты, сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи, причины взрыва пока неизвестны.

Одна машина полностью разрушена взрывом, еще несколько получили серьезные повреждения, передает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал NTV. По его данным, во вторник в ТПП было намечено мероприятие с участием мэра Антальи.