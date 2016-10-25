Медведев утвердил государственную стратегию борьбы с ВИЧ-инфекцией

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную стратегию борьбы с распространением ВИЧ-инфекции до 2020 г. Распоряжение от 20 октября 25 октября опубликовано на сайте кабмина. Предполагается, что реализация этой стратегии позволит снизить число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний и СПИДа.

Результаты внедрения стратегии будут также оцениваться по уровню информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции и по работе программ по сокращению ВИЧ-инфицированных среди потребителей инъекционных наркотиков.

План реализации стратегии разработает Минздрав вместе с другими федеральными органами.

С 2006 г. в России число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией растет в среднем на 10% в год, говорится в пресс-релизе правительства. С 1985 по 2015 г. в стране зарегистрировано 824 706 случаев выявления в крови антител к вирусу иммунодефицита человека. В 2015 г. показатель охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения России составил 19,3% (около 30 млн человек). Тогда же охват зараженных лиц и состоящих под диспансерным наблюдением антиретровирусной терапией составил 37,3% (216 981 человек). Чиновники связывают это с низкой мотивацией основного контингента зараженных (а это потребители наркотиков) к обследованию и лечению, а также с уровнем финансирования мероприятий по проведению медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и обеспечению антиретровирусной терапией.

Всемирная организация здравоохранения установила цель на 2016–2021 гг. – выявление не менее 90% от возможного числа всех ВИЧ-инфицированных и обеспечивать не менее 90% ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией.