Председатель Верховного суда предложил переписать статью кодекса судебной этики

Российский кодекс судейской этики пора изменить, считает председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Как передает «Интерфакс», он подразумевает статью, которая запрещает судьям рассматривать дела с участием организаций, где работают их родственники. Лебедев назвал этот пункт «схоластическим» и создающим коррупционные риски.

По словам председателя Верховного суда, в начале любого процесса судья разъясняет право на отвод. «Ситуация складывается таким образом: у судьи в одной из организаций, в отношении которой рассматривается дело, работает кто-то из родственников: супруг, супруга, теща, зять еще кто-то. Все это публично, все известно», – рассказал он. Если отводов заявлено не было, это может стать серьезным препятствием в дальнейшей карьере судьи. Ему могут отказать в повышении или даже поставить вопрос об увольнении. «Получается так: судья не нарушил закона, все его решения признаны законными, правильными, но есть элементы возможного коррупционного риска по тексту части 4 статьи 9 Кодекса судейской этики», – добавил Лебедев.

Вопрос об изменении этой статьи или ее отмены будет обсуждаться во вторник на совещании делегатов IX Всероссийского съезда судей от Уральского федерального округа.