Полиция Германии заподозрила 12 выходцев из Чечни в финансировании терроризма

25 октября в нескольких землях Германии прошли следственные действия полиции против подозреваемых в финансировании терроризма. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на уголовную полицию Эрфурта, обыски и задержания прошли в 12 квартирах выходцев из Чечни, а также в общежитиях для беженцев в Тюрингии, Гамбурге, Северном Рейне - Вестфалии, Саксонии и Баварии. Непосредственной угрозы теракта полицейские в настоящее время не обнаружили, сообщает агентство dpa.

Началось это дело в 2015 г. с расследования в отношении 28-летнего гражданина России с чеченскими корнями, который подозревается в подготовке «тяжкого антигосударственного преступления» и, по данным следствия, собирался отправиться в Сирию и присоединиться к «Исламскому государству» (запрещено в России).

По ходу следствия у полиции возникли подозрения в отношении 10 мужчин и трех женщин из Чечни возрастом от 21 до 31 г. Все они подали заявление об убежище в Германии. Их заподозрили в финансировании терроризма.

По данным телерадиокомпании MDR, в городе Зуль в Тюрингии по этому делу был задержан один человек, проживающий в многоэтажном доме. Из его квартиры вынесли белый порошок и это не наркотики, сообщил репортер MDR.

Ведомство по уголовным делам Тюрингии уже пообещало раскрыть новые подробности операции в течение дня.