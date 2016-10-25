Правительство расширило перечень исключений из режима контрсанкций

Правительство России расширило исключения из списка продовольственного эмбарго в отношении мальков некоторых рыб, одновременно уточнив формулировку прежних исключений. Постановление кабинета министров от 22 октября, опубликованное сегодня, вносит изменения в действующий с 7 августа 2014 г. перечень продовольственного эмбарго.

В перечень исключений внесены мальки камбалы-тюрбо (Pseiia maxima) и лаврака обыкновенного (Dicenlrarchus labrax), а также молодь белоногой креветки (Lilopenaeus vannamei). Отдельно уточняется, что прежние исключения из санкций в отношении молоди и мальков касаются всех перечисленных видов рыб и прочих водных биоресурсов, а не только тех, рядом с названием которых были обозначены эти уточнения.

То есть теперь в постановлении упомянуто, что разрешено ввозить в Россию на фоне общего запрета на ввоз живой рыбы, ракообразных, моллюсков «мальков лосося атлантического (Salmo salar), мальков форели (Salmo Trutta), мальков форели (Oncorhynchus mykiss)… молодь (спата) мидий».

Ранее общее определение «молодь» и «мальки» упоминалось в списке исключений единожды, что могло создавать разницу интерпретации постановления. Впрочем, о попытках использовать правовую неточность со стороны импортеров и пытаться поставлять, например, взрослые особи мидии и форели профильные органы власти (ФТС и Росрыболовство) не упоминали.

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей. Из-под санкций выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание (в том числе безлактозная продукция).

Дополнительно к этому из списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также семенной картофель, лук-севок, сахарная свекла и горох для посева. Это было сделано с целью развития внутреннего производства рыбы, морепродуктов и других агрокультур.

Позже продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 г., список стран, в отношении которых оно было введено, расширился - в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 г.) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.