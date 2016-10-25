Полиция рассказала, как вести себя, когда у вас вымогают взятку

Управление транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу опубликовало рекомендации «Антикоррупционные стандарты поведения». В них говорится о том, как граждане должны себя вести, как должны реагировать на вымогательство или предложение взятки, передает РИА «Новости».

Взяточничество как преступление совершается не одним лицом, а требует взаимодействия минимум двух людей - предлагающего и получающего взятку. Основное правило для россиян - держать взяточника в сомнениях, не соглашаться на его предложения.

Согласно рекомендациям ведомства, необходимо вести себя осторожно, вежливо, «без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп». Не стоит брать инициативу в разговоре на себя, нужно больше слушать, уточнили в полиции.

Следует запоминать, по возможности фиксировать предложенные взяточником условия будущего преступления (размер суммы, характер услуг, сроки и способы передачи взятки, формы подкупа и прочее).

«Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо знакомое вам место», — говорится в документе. После такого разговора следует обратиться в полицию: в ближайшее подразделение или, например, через систему «горячей линии» МВД России сообщить о готовящемся преступлении.

В случае дачи взятки уголовная ответственность наступает для обеих сторон: по статье 290 УК (получение взятки) и 291 УК (дача взятки).