В колонии «Черный дельфин» прокомментировали побег заключенного

В руководстве колонии «Черный дельфин» не знают о причинах побега заключенного, передает RT.

«Сбежал осужденный колонии-поселения», — отметил замначальника колонии Юрий Коробов, добавив, что в учреждении три режима содержания заключенных. «Есть осужденные, которые могут по городу передвигаться, проживать в населенных пунктах, они только приходят на отметку. Данная категория периодически бегает», — пояснил он. По его словам, это не первый побег из колонии.

Ранее стало известно, что из колонии особого режима в Оренбургской области сбежал осужденный за разбой.