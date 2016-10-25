В Кремле прокомментировали информацию о взломе хакерами почты Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что хакерам удалось взломать почту помощника главы государства Владислава Суркова, передает «Интерфакс».

По его словам, СМИ зачастую «приписывают» Суркову то, что не соответствует действительности.

«Ему все время что-то приписывается то ли нашими хакерами, то ли зарубежными хакерами», - сказал Песков, добавив, что знает Суркова как очень талантливого человека более 10 лет. «Все стремятся ему что-то приписывать. Чаще всего это не соответствует действительности», - пояснил он.