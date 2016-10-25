МИД Венгрии вызвал посла России из-за критики российскими СМИ событий 1956 года

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало российского посла из-за появившихся в государственных СМИ России пренебрежительных замечаний о событиях 1956 г., передает АР.

МИД Венгрии считает данную критику неприемлемой. Венгрия не потерпит высказываний об антисоветском восстании в стране «в унизительной форме».

МИД Венгрии отметил, что российские государственные СМИ назвали венгерский бунт «погромом» и сравнили события тех лет с «цветной революцией», с «оранжевой революцией», произошедшей на территории Украины в 2005 г., намекая на то, что США принимали участие в событиях 1956 г.

МИД Венгрии предположительно недоволен сюжетом программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. Передача вышла в эфир 23 октября. В подводке к сюжету ведущий риторически спросил: «Быть может, именно тогда в Венгрии это и была первая в дружественных нам странах «цветная» революция?» Слово «погром» использовалось в тексте самого сюжета.

Так называемое «венгерское восстание» происходило в период с 23 октября по 9 ноября 1956 г. Во время вооруженного восстания против просоветского режима были убиты более 2500 венгров и 700 советских военных, 200 000 венгров уехали из страны, напоминает агентство.