Полиция задержала закидавших файерами резиденцию посла США в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали трех молодых людей, закидавших резиденцию американского посла зажженными файерами. Они также разбросали листовки с требованием ликвидировать базы США на территории Европы, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Молодых людей задержали за несанкционированную акцию в центре столицы, уточнил источник в правоохранительных органах.

В ходе акции один из участников акции приковал себя наручниками к забору резеденции. «Решается вопрос об их доставке в отдел полиции «Арбат», - сообщил источник.

В отношении задержанных могут быть возбуждены административные дела по правонарушениям 20.2 (организация и проведение несанкционированной акции, митинга или пикета), а также 19.3 (сопротивление сотрудникам полиции).