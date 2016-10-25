Директор национальной разведки США назвал главную цель Путина

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что основным принципом внешней политики российского президента Владимира Путина является то, что он считает Россию великой державой, передает ТАСС.

«Главная их цель состоит в том, чтобы США относились к России как к великой державе», - уточнил он.

По его словам, отношения между странами сейчас очень плохие, так как «много разногласий, например, по Сирии и по Украине». «Но в то же время мы продолжаем поддерживать контакты, - добавил он. - Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Сергей Лавров поддерживают контакты - и это хорошо».