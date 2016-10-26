Минобороны: Россия готова к возобновлению гуманитарных пауз в Алеппо

Россия совместно с сирийскими властями готовы «к возобновлению гуманитарных пауз в Алеппо при получении гарантий международных организаций о готовности вывода из удерживаемых боевиками районов больных, раненых и мирного населения», - приводит ТАСС слова официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

«Авиация ВКС России и ВВС Сирии восьмые сутки соблюдает мораторий на полеты ближе 10 километров к городу Алеппо. Для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо, круглосуточно открыты шесть гуманитарных коридоров, пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи», - рассказал Конашенков. По его словам, в районе Шейх-Максуд города Алеппо российский Центр примирения передал местным жителям 10 тонн гуманитарных грузов.

Ранее с призывом к Дамаску и его союзникам о возобновлении гуманитарных пауз выступил Евросоюз. «Все стороны конфликта должны прекратить обстрелы гражданских районов и медицинских учреждений в городе Алеппо. Преднамеренные нападения на гражданских лиц, включая гуманитарный и медицинский персонал, и на гражданскую и медицинскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права и могут являться военными преступлениями», — цитирует РИА «Новости» совместное заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христоса Стилианидиса.

Гуманитарная пауза в Алеппо действовала в течение трех дней с 20 октября, боевикам и мирным жителям были предоставлены коридоры для выхода из осажденных восточных районов города, но воспользоваться ими мешали боевики.