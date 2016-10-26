Надежда Савченко приехала в Москву

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Надежда Савченко приехала в Москву, сообщил в Twitter ее российский адвокат Илья Новиков. По его словам, она собирается присутствовать на заседании в Верховном суде России, который должен рассмотреть апелляцию на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. Ранее суд Грозного приговорил Карпюка к 22,5 года колонии, а Клыха - к 20 годам колонии за участие в боевых действиях в Чечне в 1990-х гг.

Савченко объяснила в Facebook, что ей важно поддержать сограждан хотя бы присутствием. Она призвала других депутатов Рады и журналистов поехать на это судебное заседание.

По версии суда и следствия, Карпюк и Клых были членами запрещенной в России организации УНА-УНСО и в конце 1994-начале 1995 г. воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований в Чечне.

22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам колонии общего режима за незаконное пересечение госграницы и убийство в составе преступной группы российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Приговор вступил в силу 5 апреля. 25 мая президент Владимир Путин Савченко помиловал, по официальной версии, по просьбе родственников погибших журналистов. Ее обменяли на российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных на Украине за участие в боевых действиях на территории этой страны.