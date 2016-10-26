Из-за снегопада больше 30% жителей Ингушетии остались без света

Больше 30% населения Ингушетии остались без электричества из-за многочисленных обрывов линий электропередач. Это произошло из-за обильного снегопада, который не прекращается больше суток, сообщил «Интерфаксу» представитель правительства республики. Также, по его словам, в некоторых населенных пунктах начались сбои с водоснабжением из-за отсутствия электричества.

«Для восстановления поврежденных линий задействованы все имеющиеся в республике силы и средства», - заверил представитель правительства.

В офисе ПАО МРСК «Северного Кавказа» агентству сообщили, что на ликвидацию аварий направлено более 30 ремонтно-восстановительных бригад.