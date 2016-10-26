NYTimes назвала предположительное новое место работы Барака Обамы

После окончания второго президентского срока Барак Обама может найти работу в Кремниевой долине, предполагает The New York Times. Издание напоминает, что сотрудники президентского фонда Обамы за последний год совершили 10 поездок в Калифорнию, где посещали крупные технологические компании, и что многие техногиганты стали крупными политическими донорами для Белого дома. Также газета напоминает, что вдохновитель избирательной кампании Обамы в 2008 г. Дэвид Плуфф сейчас работает в Uber, а бывший пресс-секретарь Обамы Джей Карни - в Amazon.

Сооснователь AOL Стив Кейс сказал, что не будет удивлен, если сфера хай-тек станет одной из основных для Обамы после президентства. Исполнительный президент и сооснователь LinkedIn Рейд Хоффман, напротив, удивится, если после отъезда из Белого дома Обама не будет уделять много времени и сил продвижению идей и технологий Кремниевой долины.

Официально в Белом доме от комментариев отказались.

Quint напоминает, что Обама стал первым президентом США, который предложил провести научную ярмарку в Белом Доме. И среди первых его решений на посту президента стало учреждение должности руководителя Белого дома по технологиям. В недавнем интервью Bloomberg Обама упомянул науку и венчурные инвестиции как сферу, которая ему интересна.