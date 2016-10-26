На Тверской ограничат движение на неделю из-за высадки лип

С 29 октября по 4 ноября на Тверской улице высадят липы, поэтому там будет ограничено движение транспорта. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Полностью улица перекрыта не будет. «Высаживать деревья будут оперативно, чтобы не создавать неудобств для москвичей», - обещают чиновники.

Днем на Тверской будут закрывать по одной полосе, а ночью - по две. В ночь с 31 на 1 октября будут перекрыты по две полосы в обе стороны.

На Тверской посадят 104 дерева на участке от Моховой до Настасьинского переулка. Возрождение липовой аллеи на месте посадок, вырубленных в 1990-х гг., - завершающий этап благоустройства Тверской по программе «Моя улица». В мэрии говорят, что деревья отличаются ветроустойчивостью и морозостойкостью, а также хорошо переносят городскую загазованность.

Представляя ежегодный отчет в Мосгордуме, мэр Сергей Собянин пообещал, что Москва не будет снижать темпы работ по созданию комфортной городской среды и в центре они будут завершены в течение двух лет. «В 2017-2018 гг. мы планируем завершить благоустройство Тверской, Садового, Бульварного, Кремлевского колец, других исторических улиц центра Москвы», - цитирует его «Интерфакс». В эти же сроки должно закончиться строительство уникальных объектов на берегу Москвы-реки - парка «Зарядье» и крупнейшего детского парка «Остров мечты» в Нагатине.

На замечания, что в условиях кризиса город слишком много тратит на благоустройство, мэр ответил, что «создание комфортной городской среды имеет не только эстетическое значение». «Это полноценные проекты развития, благодаря которым современные города притягивают к себе активных людей и инвестиции, развивают туризм и стимулируют дополнительную экономическую активность», - уверен он. «Экономический эффект от благоустройства улиц и парков исчисляется десятками миллиардов рублей дополнительных доходов городского бизнеса, миллиардами рублей дополнительных поступлений в бюджет города, десятками тысяч созданных и сохраненных рабочих мест в торговле, общественном питании, индустрии сервиса и многих смежных отраслях», - добавил Собянин.