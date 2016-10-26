Российское посольство прокомментировало размещение в Норвегии американских морских пехотинцев

Решение Минобороны Норвегии разрешить размещение на военной базе Вернес 330 морских пехотинцев США «не улучшит ситуацию в сфере безопасности на севере Европы», считают в посольстве России в Норвегии. ТАСС цитирует комментарий пресс-секретаря дипмиссии Максима Гурова. Ранее в посольстве выражали удивление стремлением норвежского правительства одобрить данный шаг, «принимая во внимание многочисленные заявления норвежских официальных лиц об отсутствии угрозы для Норвегии со стороны России».

Минобороны Норвегии 23 октября объявило, что с января 2017 г. на некоторый период времени на военную базу Вэрнес прибудут около 330 американских морских пехотинцев. Они там будут находиться на условиях ротации. Решение о возможном продолжении этой программы будет принято позднее в течение 2017 г. Ограниченный контингент ВС США разместится на территории Норвегии впервые после окончания Второй мировой войны. Министр обороны Ине Эриксон Сёрейде назвала США самым важным союзником Норвегии и заявила о желании развивать двусторонние отношения. «Оборона Норвегии зависит от укрепления сил союзников, и для безопасности Норвегии крайне важно, чтобы наши союзники обладали необходимыми знаниями и подготовкой для проведения операций в Норвегии совместно с местными военными», – заявила она. Министр выразила озабоченность ростом военной активности России, который наблюдается с весны 2014 г.