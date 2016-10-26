Путин увеличил число мигалок для Думы в «рамках естественных колебаний»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не усматривать тенденцию в увеличении числа машин со спецсигналами для Госдумы. Как передает ТАСС, так он прокомментировал указ Владимира Путина, по которому количество машин с мигалками, разрешенное для Госдумы, увеличивается с восьми до 12. «В данном случае, естественно, речь не идет о каком-то значительном увеличении. Это незначительное увеличение в рамках естественных колебаний». Песков заметил, что «дополнительные "мигалки" были соответствующим образом обоснованы и президент с этим обоснованием согласился».