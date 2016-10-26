Песков: почту Суркова не могли взломать, потому что он ею не пользуется

В Кремле сегодня опровергли информацию о взломе личного почтового ящика помощника президента России Владислава Суркова. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой ни в рабочих, ни в личных целях. «Поэтому кто-то изрядно попотел, верстая этот документ», - отметил он.

Какими другими средствами электронной переписки пользуется Сурков, Песков не сказал. Однако много лет работающий в России корреспондент «Радио Свобода» Кристофер Миллер сообщил, что в минувшем году отправлял запрос Суркову по факсу.

Песков также назвал опубликованный хакерами документ «любопытным» и подтвердил, что в Кремле с ним ознакомились.

Отвечая на вопрос журналистов об ограничениях использования электронной почты для сотрудников администрации президента, Песков указал, что «существует закон о государственной тайне, согласно которому мы обязаны следовать очень строго регламентированному режиму при работе со сведениями и информацией, которая составляет государственную тайну и которая относится к той или иной квалификации гостайны» (цитаты по «Интерфаксу»).

Ранее украинские СМИ писали о том, что группа украинских хакеров якобы взломала почтовый ящик Суркова и получила полный доступ к его переписке. О «подлинности» документов заявили советники украинского министра внутренних дел Зорян Шкиряк и Антон Геращенко, однако ни один из них не уточнил, откуда появилась информация о достоверности опубликованных «документов», напоминает «РИА Новости».