Контактная группа по Донбассу вновь встретится в Минске 9 ноября – «Интерфакс»

Очередная встреча трехсторонней контактной группы по Украине в Минске запланирована на 9 ноября, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, встрече, как ожидается, будут предшествовать переговоры всех четырех тематических подгрупп.

Источник сообщил, что сегодняшняя встреча контактной группы в Минске уже завершилась.

«К сожалению, добиться консенсуса по основным вопросам повестки не удалось. Новые участки безопасности на линии соприкосновения пока не согласованы. Точные сроки разведения сил в cтанице Луганской также не определены. Участники встречи уже частично покинули "Президент отель", где проходила встреча», - сказал собеседник «Интерфакса».