Рейтинг одобрения работы Путина на посту президента поднялся до 84%

Уверенность граждан России в том, что дела в стране идут в целом в правильном направлении, достигла годового максимума - сейчас такого мнения придерживаются 55% респондентов против 50% месяц назад и 45% в январе, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

В обратном уверены менее трети опрошенных - самый низкий показатель с начала года: 30% считают, что страна идет по неверному пути (в сентябре - 32%, в январе - 34%). Затруднились ответить 16% респондентов.

Кроме того, как показал опрос, одобрение деятельности Владимира Путина на посту президента России достигло максимума - 84% против 82% в сентябре (в январе - 82%). Не одобряют его работу 16% (18% в сентябре, как и в январе).

Показатели одобрения деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России остаются неизменными с августа: 48% одобряют его работу (56% в январе), 51% не одобряет (42% в январе).

Опрос был проведен 21-24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.