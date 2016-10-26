Киев отправил в Москву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины отправило в среду, 26 октября, в Москву ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что «неоднократно обращали внимание на недопустимость несогласованных с Киевом пребываний российских должностных лиц на суверенной территории Украины», под которой Киев понимает Крым и Севастополь. Как указывается в сообщении, такие поездки «уже привели к экономическим, социальным и гуманитарным проблемам на полуострове».

Путин прилетел в Крым в среду для участия в форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте. Там российский президент рассказал собравшимся о развитии социальной инфраструктуры региона, а также раскритиковал действия украинских активистов, отключивших энергоснабжение Крыма, назвав их «удивительными идиотами».