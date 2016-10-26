Столтенберг рассказал, как НАТО увеличит свое присутствие на востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции министров обороны в Брюсселе в среду, 26 октября, рассказал, как проходит воплощение в жизнь решений, принятых на саммите в Варшаве.

На саммите члены НАТО решили разместить батальоны США, Великобритании, Канады и Германии на территории Прибалтики и в Польше. Однако, помимо этих восьми стран, на встрече в Брюсселе намного больше членов организации выразило желание присоединиться к этим силам. Албания, Италия, Польша и Словения окажут содействие канадскому батальону в Латвии, Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Голландия и Норвегия – немецкому батальону в Литве, Дания и Франция помогут англичанам в Эстонии, а Румыния и Великобритания - американцам в Польше.

«Наши силы станут по-настоящему многонациональными, и мы посылаем открытый сигнал: мы все друг за друга», - подвел итог Столтенберг.

Столтенберг также отметил, что министры обороны стран - членов НАТО на заседании в среду подтвердили готовность к проведению в близком будущем заседания Совета Россия – НАТО. По его словам, в альянсе «обеспокоены поведением России, но диалог еще более важен, когда напряженность высока» (цитата по «РИА Новости»).

Генсек НАТО не стал комментировать позицию Испании в ситуации с возможным заходом кораблей из российской авианосной группы в ее порты и напомнил, что каждая страна вправе самостоятельно принимать решение.