Министр спорта Оренбургской области задержан по подозрению в неуплате налогов

Следственные органы СК России по Оренбургской области задержали министра физической культуры, спорта и туризма региона Олега Пивунова по подозрению в неуплате налогов. Об этом говорится в сообщении областного СКР.

Как полагает следствие, в 2011-2013 гг. Пивунов, будучи главой спортивного клуба «Южный Урал», уклонился от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. Таким образом, он причинил ущерб в размере более 26 млн руб.

Кроме того, в 2015-2016 гг. Пивунов, по версии следствия, неоднократно организовывал собственные командировки за пределы Оренбургской области для участия в мероприятиях, которые не имели отношения к его служебной деятельности.

В настоящий момент следствие решает вопрос об избрании министру меры пресечения.