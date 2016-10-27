Под Новгородом застряли два «Сапсана»

В Новгородской области вынужденно задержались два высокоскоростных поезда «Сансан». Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, 26 октября в 22:21 по московскому времени «по техническим причинам был задержан высокоскоростной поезд № 778 сообщением Москва – Санкт-Петербург». Предполагалось, что его опоздание составит 2,5-3 часа.

К месту остановки был выслан вспомогательный локомотив и резервный высокоскоростной поезд «Сапсан». Однако, как сообщила ОЖД, уже в 22:45 «там же по техническим причинам был остановлен высокоскоростной поезд №780 «Сапсан», следующий по тому же маршруту». Опоздание этого поезда предположительно составит 30 минут. Для развозки около 500 пассажиров первого поезда к местам их жительства предполагалось задействовать 3 автобуса.

О причинах случившегося железнодорожники ничего не сообщают. По данным FlashNord, движению поездов помешала наледь на рельсах. Находившийся в поезде корреспордент агентства приводит слова проводников - из-за снега, который шел в регионе в течение суток, и последующей оттепели произошла наледь рельсов.

Эту же версию приводилив беседе с «Фонтанкой.ру» пассажиры первого (778) «Сапсана». По их словам, перед экстренным торможением был слышен сильный стук около пятого вагона. Предварительно, это связано с понижением температуры и осадками, что привело к обледенению рельсов.