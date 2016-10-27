Россия представила первое изображение «Сатаны-2» – CNN

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева представил первое изображение нового российского оружия – межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», получившей прозвище «Сатана-2». Об этом сообщает CNN со ссылкой на сайт ракетного центра. Телекомпания напоминает майские сообщения о том, что «Сармат» может уничтожить территорию, сравнимую по размерам с Техасом или Францией.

В соответствии с постановлением правительства на период 2012–2013 гг. АО «ГРЦ Макеева» поручено приступить к разработке ОКР «Сармат». «Перспективный ракетный комплекс стратегического назначения (РКСН) «Сармат» создается в целях гарантированного и эффективного выполнения задач ядерного сдерживания стратегическими силами России», – говорится на сайте ракетного центра.