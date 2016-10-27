Инспекторы ДПС смогут лишать прав за превышение скорости – «Коммерсантъ»

В Москве начала работать система «Пит-стоп», позволяющая инспекторам ДПС оперативно задерживать нарушителей скоростного режима, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения. До сих пор самым распространенным наказанием за это правонарушение был штраф в 5000 руб., теперь же инспекторы смогут на практике применять и более жесткое взыскание – лишение прав на срок до полугода. Из 12 500 постановлений о нарушении скоростного режима, выписанных за 9 месяцев 2016 г., прав были лишены лишь 147 человек.

Сотрудники ДПС смогут следить за нарушителями по 50 нетбукам, содержащим данные по всем нарушениям, зафиксированным 934 установленными в столице камерами. Решение о необходимости и возможности преследования и задержания нарушителей будет приниматься по расчетному маршруту движения, построенному системой. В случае задержания протокол составляется на месте и документы отправляются в суд. В противном случае нарушитель получит штраф по почте.

«Дублирование или двойное привлечение собственника транспортного средства за допущенное нарушение исключено», – говорят в ДПС, поясняя, что на время работы «Пит-стоп» комплексы «выключаются из общей автоматизированной системы».