Керри назвал выборы и переходное правительство единственным путем к урегулированию в Сирии

Война с террористами «Исламского государства» (запрещено в России) продлится не один год, но в Вашингтоне твердо намерены победить эту группировку, не изменяя принципы устройства общества, не закрывая границ, не отказываясь от демократических ценностей, которые террористы пытаются уничтожить, заявил госсекретарь США Джон Керри в чикагском Совете по международным делам. Он отметил, что в том числе благодаря антиигиловской коалиции во главе с США ИГ не удалось сколько-нибудь значительно продвинуться в Ираке и Сирии и захватить новые территории с мая прошлого года. Также он напомнил о начале наступления на Мосул иракской правительственной армии и отрядов пешмерги.

Он признал, что сирийское урегулирование является самой сложной дипломатической проблемой, с которой он сталкивался в своей жизни, но выразил надежду, что удастся найти ее решение. Решить проблему беженцев, по его словам, невозможно, просто посылая им чеки, поток беженцев нужно остановить, а для этого нужно остановить войну, в которой очень много различных участников. Единственным способом урегулирования госсекретарь назвал выборы, формирование переходного правительства и сохранение целостности и светского характера Сирии при уважении к правам всех меньшинств.