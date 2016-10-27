Террористы ИГ казнили более 60 человек рядом с Мосулом

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) казнили как минимум 65 человек недалеко от Мосула, сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

По данным агентства, большинство убитых оказались бывшими сотрудниками иракской полиции и военными, которые жили в окрестностях Мосула.

На прошлой неделе сообщалось, что террористы ИГ убили под Мосулом 284 человека. Боевики использовали людей в качестве живого щита.