В день первого снегопада в Москве отменено больше 20 авиарейсов

Более 20 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы, еще 7 задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Расписание». По данным сервиса на 9.00 мск, в «Домодедово» отменены 13 рейсов и еще пять будут задержаны. В «Шереметьево» отменены девять рейсов, задержаны два. «Внуково» работает по расписанию.

«Домодедово» сообщил затем, что работает в штатном режиме утром в четверг, и так же работал в предыдущие сутки. «Несмотря на погодные условия в некоторых районах московского региона, ограничения на прилет и вылет воздушных судов отсутствуют», - говорится в пресс-релизе аэропорта. Там подчеркивается, что в расписании нет изменений, которые были бы связаны с метеоусловиями. Готовясь к зиме, «Домодедово» уже «провел комплексную подготовку спецтехники и оборудования для бесперебойной работы в сложных погодных условиях».

В ночь на четверг в Москве начался первый за эту осень обильный снегопад. Накануне метеорологи и МЧС предупреждали о возможных порывах ветра, мокром снеге и ухудшении видимости.

Гидрометеобюро Москвы и Московской области ожидает, что в четверг в городе местами продолжится мокрый снег при температуре от нуля до 2 градусов тепла, сохранится южный ветер с порывами до 10 м/с. Как сообщает «Интерфакс», ожидается, что прирост осадков в некоторых районах составит до 4–5 мм, но устойчивого снежного покрова не образуется.