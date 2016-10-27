МЧС отправит на восток Украины еще две гуманитарные колонны до конца года

В Донбасс 27 октября отправилась очередная, 57-я автоколонна МЧС с гуманитарной помощью. В ее составе больше 40 грузовиков, они везут на восток Украины более 400 т гуманитарных грузов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. До конца года ведомство отправит в Донбасс еще две партии гуманитарной помощи, сообщил ТАСС начальник Ногинского спасательного центра МЧС России Александр Лекомцев. Одна колонна грузовиков будет отправлена туда в ноябре, еще одна – в декабре. Лекомцев пообещал, что МЧС продолжит доставлять туда гуманитарную помощь и в 2017 г., если в ней будет необходимость.

По оценке начальника Ногинского спасательного центра, потребность в гуманитарной помощи у Донецка и Луганска сохраняется, хотя она несколько снизилась, так как поставки продуктов там уже более-менее налажены. «Сейчас в месяц в Донбасс отправляется по одной колонне, в регионе по-прежнему остается большое количество людей, которые фактически лишены средств к существованию. У них нет постоянной работы и заработка. Среди тех, кто живет там, большое количество людей пожилого возраста», – сообщил Лекомцев. Он считает, что вся гуманитарная помощь, которую доставляет МЧС России в Донецкую и Луганскую области, всегда очень востребована.

57-я колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в пос. Ковалевка Ростовской области утром в четверг. Колонна разделится и через КПП «Донецк» и «Матвеев Курган» пересечет границу и затем отправится в Луганск и Донецк. Основная масса груза – это продукты питания и медикаменты, сообщает ТАСС.