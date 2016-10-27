На свободу вышел фигурант «болотного дела» Гаскаров

Из Тульской колонии на свободу вышел фигурант «болотного дела» Алексей Гаскаров, сообщает «Эхо Москвы». Он отбывал срок по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. В колонии ему дважды отказали в условно-досрочном освобождении, в последний раз – за то, что он не поздоровался с сотрудником ФСИН.

В середине октября Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы Алексея Гаскарова и еще одного осужденного по «болотному делу», Ильи Гущина. Российским властям были направлены вопросы по существу.

Замоскворецкий суд Москвы в августе 2014 г. признал Гаскарова, Гущина, Александра Марголина и Елену Кохтареву виновными по «болотному делу». Кохтарева получила условный срок, Гущин – 2,5 года лишения свободы, Гаскаров и Марголин – по 3,5 года, но Марголин был условно-досрочно освобожден в конце января.