Путин наградил режиссера Кустурицу орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В частности, орденом Дружбы награжден югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

«За значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом наградить орденом Дружбы Кустурицу Эмира – директора общества с ограниченной ответственностью "Раста интернешнл", гражданина Республики Сербии», – говорится в указе.

Орденом Дружбы также награждены президент компании «Лерман ЛЛС», гражданка США Сьюзан Элизабет Лерман и директор Китайского государственного Большого театра, гражданин Китая Чэнь Пин.

Аналогичной награды, но за вклад «в становление Союзного государства» удостоился заместитель председателя палаты представителей Национального собрания Белоруссии Виктор Гуминский.