В центре Москвы согласовано 10-тысячное шествие 4 ноября

Мэрия Москвы согласовала заявку Общественной палаты (ОП) на проведение 4 ноября в центре города 10-тысячного шествия и митинга-концерта под лозунгом «Мы едины». Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе палаты, шествие начнется в 10.30 от Пушкинской площади, колонна пройдет по Тверской улице до Манежной площади. В 11.00 на пересечении ул. Тверской с ул. Охотный Ряд и Моховая начнется митинг-концерт.

Заявку на проведение акции подавала инициативная группа, в состав которой вошли секретарь ОП Александр Бречалов, первый замсекретаря ОП, Герой России Вячеслав Бочаров, член комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом поэт Андрей Дементьев, член ОП от Карелии Наталья Вавилова, председатель ОП Севастополя, контр-адмирал Евгений Халайчев.