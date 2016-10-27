Кремль не будет реагировать на протест Украины в связи с поездкой Путина в Крым

Кремль не считает нужным реагировать на ноту протеста Украины в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. Президент России посещает те регионы Российской Федерации, какие считает нужным, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Украина традиционно выражает протест, и мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание», – цитирует его ТАСС. Он подчеркнул, что это внутреннее дело России и это «не касается ни одного государства, включая Украину».

Путин 26 октября принял участие в региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте. В тот же день МИД Украины направил ноту протеста в Москву.