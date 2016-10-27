Премия имени Сахарова присуждена бывшим пленницам ИГ

Премия Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в 2016 г. присуждена иракским правозащитницам Надие Мурад Баси и Ламийе Аджи Башар, сообщает ВВС. В 2014 г. они оказались в числе езидских женщин, которых похитили и обратили в сексуальное рабство боевики «Исламского государства» (запрещено в России). Затем этим двум пленницам удалось освободиться, и сейчас они ведут активную деятельность в поддержку прав иракских езидов и организуют оказание помощи женщинам и детям, пострадавшим от боевиков.

Лидер Альянса либералов и демократов за Европу в Европарламенте, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт отметил невероятное мужество нынешних лауреаток и их человечность «перед лицом отвратительной жестокости».

Мурад сбежала от игиловцев в ноябре 2014 г., в декабре 2015 г. она выступила на заседании СБ ООН по торговле людьми, напоминает ТАСС. В октябре 2016 г. она стала лауреатом Премии имени Вацлава Гавела. Башар сбежала из плена в апреле 2015 г.