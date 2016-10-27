Мальта не разрешит российским кораблям дозаправиться

Министр иностранных дел Мальты Джордж Велла заявил, что страна на позволит российским кораблям зайти в порты для дозаправки, пишет Times of Malta. Он не уточнил, поступал ли от России соответствующий запрос.

Ранее в ВМФ России сообщили, что следующая дозаправка топливом группы российских кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» может состояться в Средиземном море в районе Мальты.

Напомним, корабельная группа ВМФ России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» 15 октября вышла в дальний поход в Средиземное море. На данный момент она находится в районе Марокко.