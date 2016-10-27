Украина начислила авиакомпаниям России $27 млн штрафов за полеты в Крым

Украина оштрафовала российские авиакомпании, которые летали в Крым, на сумму около $27 млн (721,236 млн грн). Об этом сообщили в четверг, 27 октября, агентству УНИАН в государственной авиационной службе Украины.

Кроме того, представители ведомства, комментируя информацию о запуске ежедневных рейсов авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Сочи - Симферополь, заявили, что в отношении российского перевозчика открыто более 1000 судебных дел для взыскания штрафов.