Валдайскому клубу рассказали о реакции Путина на опасные инциденты с российскими истребителями

Собравшиеся на заседание Валдайского клуба российские и зарубежные эксперты выразили серьезную тревогу в связи с тем, что отношения России и Запада все больше напоминают старую холодную войну и что существует риск, что две ядерные сверхдержавы могут ненароком дойти до «горячего» конфликта, сообщает Bloomberg. Похоже, что у участников форума нет идей даже о том, как можно начать разрядку.

Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности рассказал о заседании правительства, на котором президент Владимир Путин упомянул о крайне рискованном инциденте, когда российские военные самолеты пролетали рядом с кораблем ВМС США в Черном море. Когда некоторые из участников заседания позволили себе выразить удовлетворение, высказавшись в духе «так им и надо», Путин прервал их вопросом: «Вы с ума сошли?»

Эта история была рассказана в ответ на вопрос, почему российские государственные СМИ в последние недели муссируют тему войны. По оценке Bloomberg, она иллюстрирует то, как сложно представить, как происходит мыслительный процесс внутри Кремля. Также она подтверждает традиционные утверждения сторонников Путина о том, что он является сторонником еще относительно умеренной политики. Этот чиновник пытался сказать, что Путин не радикал и что он удерживает сторонников более решительных методов, считает глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Для участников беседы в клубе история показалась примером того, что возможность новой войны, немыслимая еще несколько лет назад, снова появилась на столе, добавляет Bloomberg.

Политолог, почетный председатель совета по внешней и оборонной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов сравнивает нынешнюю ситуацию с 1960-ми, когда мир был на грани войны. По его мнению, к войне могут привести мелкие ошибки.

Почетный профессор политологии Колумбийского университета Нью-Йорка Роберт Легволд согласен, что ситуация похожа на начало холодной войны, 50-е и 60-е с кризисами вокруг Берлина, Кореи и Кубы, он считает, что это подобно «лунатизму» и крайне опасно. От того периода нынешнее обострение отличается тем, что сейчас обе стороны расширили ядерные запасы, которые пополнены более совершенным оружием.